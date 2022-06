Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Alkoholisiert mit Pedelec gestürzt

Am Dienstagnachmittag in Öhringen kam es zu einem Unfall mit einem Pedelec. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem Pedelec gegen 14 Uhr den Fußgängerweg an der Uhlandstraße. Dort verlor er das Gleichgewicht, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Das Ergebins eines freiwillig durchgeführten Alkoholtestes ergab einen Wert von rund 2 Promille. Durch den Sturz entstand am Pedelec Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

