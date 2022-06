Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Sechs Leichtverletzte bei Kollision zwischen Opel und Audi

Sechs Personen wurden bei einem Unfall am Dienstagabend in Heilbronn leicht verletzt. Eine 51-Jährige befuhr mit ihrem Opel gegen 18.45 Uhr einen Feldweg der die Neipperger Straße kreuzte. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Opel Grandland mit einem, auf der Neipperger Straße fahrenden, Audi einer 43-Jährigen. Die Fahrerin des Audi und ihre beiden Mitfahrer, darunter ein 8-jähriges Kind, kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Mitfahrer des Opel wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Rappenau: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 36-Jähriger bei einem Sturz mit seinem Motorrad am Dienstagmorgen bei Bad Rappenau. Der Mann war auf der Kreisstraße 2142 auf Höhe der Abfahrt nach Treschklingen von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Vermutlich weil er zu schnell fuhr, brach das Hinterrad des Motorrads aus, weshalb der Biker die Kontrolle verlor. Der 36-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Beim Überholen gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen Smart streifte eine schwarze Mercedes-Benz C-Klasse am Dienstagmorgen beim Überholen auf der Landesstraße 1111 in Richtung Donnbronn. Der Mercedes überholte den Smart, trotz durchgezogenem Mittelstreifen gegen 6.40 Uhr in einer Rechtskurve. Als ein Auto entgegenkam wechselte die Person am Steuer des Mercedes zurück auf ihre Spur. Dabei kollidierte der Mercedes mit dem Smart, der durch den Unfall ins Schleudern geriet und sich zweimal drehte. Der 36-jährige Fahrer des Smart wurde nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die C-Klasse flüchtete von der Unfallstelle ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Unfall kümmerte oder die Polizei verständigte. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin der schwarzen C-Klasse machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell