Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Wildunfall - Person verletzt

Bei einer Kollision mit einem Reh wurde ein 27 Jahre alter Opelfahrer leicht verletzt. Der Mann war am Montag gegen 23.30 Uhr auf der Landesstraße 586 von Waldmühlbach in Richtung Billigheim unterwegs. Dort überquerte ein Reh unvermittelt die Fahrbahn. Der 27-Jährige wich aus, kam mit seinem Auto ins Schleudern und fuhr einen Hang hinunter. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Obrigheim: Brand in Scheune

Zu einem Brand kam es am Sonntagnachmittag in Obrigheim. Das Feuer brach in einer Scheune in der Hochhäuser Straße gegen 12.30 aus. Ursache könnte eine Glaskugel gewesen sein, auf die ein Sonnenstrahl viel und das darunter befindliche Altpapier aufgrund eines Brennglaseffektes entzündete. Ein Mann stellte zunächst eine Rauchentwicklung fest und unternahm dann mittels Feuerlöscher die ersten Löschmaßnahmen. Die Feuerwehr entfernte mehrere Gegenstände aus der Scheune und löschte diese. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Osterburken: Gas- und Bremspedal verwechselt - Unfall

Die 85-jährige Fahrerin eines Opels verwechselte wohl das Gas- mit dem Bremspedal, wodurch es zum Unfall kam. Die Frau befuhr gegen 14.45 Uhr die Friedhofstraße in Osterburken und wollte nach rechts in die Turmstraße abbiegen. Hierbei kam es nach ihren Angaben zur Verwechslung der Pedale, wodurch ihr Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel kollidierte. Anschließend lenkte die Frau zu stark nach rechts ein, überfuhr einen Bordstein und kollidierte frontal mit einer Mauer, unmittelbar nach dem Gehweg. Hierdurch erlitt sie leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4.000 Euro und er musste abgeschleppt werden.

