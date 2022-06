POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Forchtenberg: In Kirche eingebrochen - Zeugen gesucht Ein Unbekannter verschaffte sich am Montag Zugang zu einer Kirche in Forchtenberg und entwendete zwei Opferkassen. Der Täter brach gegen 1.30 Uhr in das auf dem Friedhof befindliche Gebäude in der Schöntaler Straße ein. Hierzu versuchte er ...

mehr