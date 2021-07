Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Heiligenloh - Einbruch in Wohnhaus ++ Syke - Unfall auf der "Lübber-Kreuzung" ++

Diepholz (ots)

Marl - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss Am Dienstag, den 13.07.2021 gegen 14:00 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten in der Schützenstraße in Marl einen 23-jährigen Autofahrer aus Bad Essen. Hierbei stellten sie fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er wurde zwecks einer Blutentnahme mitgenommen und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Heiligenloh - Einbruch in Wohnhaus

Eine gut halbstündige Abwesenheit der Hausbewohner nutzte am Dienstag zwischen 11:45 - 12:20 Uhr ein bisher noch unbekannter Täter im Ortsteil Borwede, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die sofort hinzugerufene Polizei aus Twistringen, Syke und Diepholz konnte vor Ort keine Täter mehr feststellen; nun werden die Spuren gesichert und ausgewertet. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht genau fest. Sollte jemand in der Gegend etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, bittet die Polizei in Twistringen um Anruf (0 42 43) 97 05 70.

Twistringen - Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle an der Werner-von-Siemens-Straße wurden in der Zeit von Montagabend; 17.00 Uhr bis Dienstag früh um 7.00 Uhr vier Autoradios gestohlen. In drei Baumaschinen sowie in den Bauwagen wurde von bisher noch unbekannten Tätern eingebrochen. Wer dort etwas gesehen oder gehört hat, wird gebeten, die Polizei in Twistringen unter (0 42 43) 97 05 70 anzurufen.

Syke - Unfall auf der "Lübber-Kreuzung" Am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr wollte ein 18-jähriger Mann aus Beckeln mit seinem BMW die Kreuzung an der Bassumer Landstraße aus Richtung Henstedt kommend, in Fahrtrichtung Nordwohlde überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, 19-jährigen Audifahrer aus Weyhe, der in Richtung Bassum unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 19-Jährige, und seine Mitfahrerin leicht verletzt wurden. An dem BMW und an dem Audi entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10000 Euro.

Diebstahl aus zwei PKW/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 12.07.2021, 18:30 Uhr bis 13.07.2021, 08:00 Uhr wurden in der Tilsiter Straße und Buchenstraße in Sulingen aus zwei PKW von unbekannten Tätern Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 70 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0.

