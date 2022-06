Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Gas in Firma ausgetreten - Großeinsatz

Im Werk einer Firma in Bad Wimpfen trat am Dienstagnachmittag Gas in einem Kompressorraum aus. Durch eine Fremdfirma wurden gegen 14 Uhr Wartungsarbeiten auf dem Gelände in der Carl-Ulrich-Straße durchgeführt, wo es aus bisher unbekannter Ursache zum Austritt eines gasförmigen Fluor-Produkts kam. Der Stoff wird in der Pharma- und Aggroindustrie verwendet. Durch den Austritt wurden 14 Personen, die sich im Bereich des Kompressors aufhielten, leicht verletzt. Drei davon wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Werkssicherheit und der Werksfeuerwehr konnte ein Austreten des Stoffes nach außen verhindert werden. Somit bestand keine Gefahr für die Umwelt oder die Bevölkerung. Ein Sachschaden entstand nicht. Der Rettungsdienst war mit 31 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften sowie 4 Notfallseelsorgern, die Werksfeuerwehr mit 10 Einsatzkräften und die Polizei mit mehreren Streifen vor Ort. Die Ermittlungen zur Ursache hat das Polizeipräsidium Heilbronn, Bereich Gewerbe und Umwelt, aufgenommen.

