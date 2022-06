Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim

Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr kam es in Dielheim zu einem Trickdiebstahl bei dem zwei unbekannte Männer Schmuck und Bargeld in vierstelliger Höhe entwendeten. Die 87-jährige Geschädigte war gerade dabei den Vorgarten ihres Einfamilienhauses zu pflegen, als sie von einem ihr unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Dieser teilte ihr mit, dass er bei ihr im Haus das Wasser überprüfen müsse. Als die Frau mit dem Unbekannten das Haus wieder verließ, kam ein weiterer, ihr unbekannter Mann den Gehweg entlang. Etwa eine Stunde später bemerkte die Seniorin, dass im 1. OG des Hauses Gegenstände durchwühlt worden waren und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch gelangte der weitere unbekannte Mann vermutlich über die offenstehende Garage in das Anwesen während der erste Unbekannte die Seniorin ablenkte.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Der Mann, welcher die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte soll über 40 Jahre alt und größer als 156 cm gewesen sein. Er habe einen südeuropäischen Teint gehabt, ein rundes Gesicht und sei von kräftiger Statur gewesen. Er habe ein gepflegtes Erscheinungsbild und kurze, etwas lockige Haare gehabt. Der Mann sprach hochdeutsch und soll ein helles T-Shirt sowie eine dunkle, ärmellose Weste darüber getragen haben.

Der vermutlich zweite Täter soll ebenfalls über 40 Jahre und 156 cm groß gewesen sein und von mitteleuropäischem Teint. Der Mann soll glattes, genicklanges dunkles Haar und ebenfalls ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild gehabt haben. Er soll akzentfreies hochdeutsch gesprochen und dunkle Bekleidung getragen haben.

Das Polizeirevier Wiesloch nimmt Hinweise auf die beiden unbekannten Männer unter der Rufnummer 06222 5709-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell