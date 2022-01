Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Blankenrath (ots)

Am 20.01.2022 wurde in Blankenrath, Am Reitersgäßchen, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür Zugang zum Gebäude. Nach derzeitigem Stand verließen die Täter das Gebäude ohne Beute. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell