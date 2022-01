Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fußgänger wird auf Landstraße von PKW erfasst und schwer verletzt

Kyllburg (ots)

Am heutigen Freitag, den 21.01.2022, ereignete sich gegen 17:45 Uhr auf der L24 zwischen Kyllburg und Badem ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der Fahrer des PKW befuhr die genannte Strecke in Fahrtrichtung Badem. Hierbei übersah und erfasste er mit seiner rechten Fahrzeugseite den dunkel gekleideten Fußgänger, welcher schlecht sichtbar am Fahrbahnrand ging. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Er wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren ein Notarzt, ein RTW, sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen.

