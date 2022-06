Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 59-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Montagmorgen in Heilbronn. Ein 55-Jähriger wollte mit seinem VW Multivan gegen 7.30 Uhr von der Straße "Schützenbrunnen" nach links in die Binswanger Straße abbiegen. Dabei kam der Mann mit seinem Auto auf dem Fahrradschutzstreifen entlang der Binswanger Straße zum Stehen. Der Radfahrer war auf dem Radweg der Binswanger Straße unterwegs und musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu vermeiden. Hierbei überschlug er sich und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Passanten bedroht und beleidigt - Kontrolle endet mit Widerstand

Weil Sie zwei junge Männer im Alter von 18 Jahren bedroht und beleidigt haben sollen, wurden zwei Männer in der Nacht auf Dienstag in Heilbronn kontrolliert. Die Männer Im Alter von 41 und 40 Jahren beleidigten die Beamten bei der Kontrolle in der Allee gegen 0.30 Uhr und versuchten mehrfach davonzulaufen. Als ihnen daraufhin Handschließen angelegt werden sollten, versuchten die Männer sich loszureißen und die Beamten wegzudrücken. Der 41-Jährige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der 40-Jähriger wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Auf beide kommt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Heilbronn: In Kreuzung kollidiert - Ein Leichtverletzter und 9.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall am Montagabend in Heilbronn wurde eine 23-Jährige leicht verletzt. Die junge Frau war mit ihrem Mazda gegen 18.30 Uhr auf der Kleiststraße unterwegs, als an ein 46-Jähriger mit seinem Grand Cherokee die Kreuzung der Kleiststraße mit der Nordstraße überquerte. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: 8-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 8-Jähriger als er am Montagabend in Heilbronn mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst wurde. Das Kind überquerte gegen 17.20 Uhr die Robert-Bosch-Straße über den Zebrastreifen auf Höhe des Jörg-Rathgeb-Platzes. Dabei wurde der Junge von dem PKW einer 70-Jährigen touchiert. Das Kind stürzte durch die Kollision und wurde leicht verletzt. Es wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Flein: Ohne Führerschein und Kennzeichen unterwegs

Ein 17-Jähriger war in der Nacht auf Dienstag bei Flein mit einem Motorrad ohne Kennzeichen unterwegs. Von einem Waldweg bog der Jugendliche gegen 00.40 Uhr auf die Kreisstraße 2155 zwischen Talheim und Untergruppenbach. Eine hinter dem Motorrad in Richtung Untergruppenbach fahrende Streife bemerkte das Fehlen des Kennzeichens. Das Motorrad mit dem 17-jährigen Fahrer und dessen 15-jährigen Sozius wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hier konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß und das Motorrad nicht versichert war. Der 17-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

