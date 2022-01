Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Blechschaden im Kreisverkehr (04.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf einem Kreisverkehr der Neckar-/Salinen-/Dürrheimerstraße. Eine 78-jährige VW Polo Fahrerin bog von der Salinenstraße in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt eines 22-Jährigen, der sich ebenfalls mit einem VW Polo bereits im Kreisel befand. Beim Zusammenstoß gab es Blechschäden an beiden Autos in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro. Verletzte gab es nicht.

