Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt (04.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine Fußgängerin bei einem Unfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Walter-Rathenau-Straße. Ein 26-jähriger Ford Fiesta Fahrer fuhr auf der Straße stadteinwärts und übersah eine 52-jährige Passantin, die auf einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte. Das Auto erfasste die Frau und schleuderte sie noch gegen einen Mercedes eines 89-Jährigen. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte in eine Klinik. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben und gelangte wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

