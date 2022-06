Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Unfall zwischen Fahrrad und Auto

Am Dienstagnachmittag kam es in Igersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Kurz vor 15 Uhr war eine 68-Jährige mit ihrem Skoda auf der Bachstraße unterwegs und wollte dann in die Entengasse einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen von rechts heranfahrenden Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 19-jährige Radler prallte auf die Frontscheibe und wurde dadurch verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro, am Fahrrad zirka 100 Euro.

Niederstetten: Werkzeug gestohlen

Diebe suchten zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 6.50 Uhr, eine Schlosserei in Niederstetten heim. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude in der Frickentalstraße indem sie die Tür zur Werkstatt beziehungsweise zum Lagerraum aufhebelten. Aus dem Inneren der Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher dann mehrere Werkzeuge sowie Metallfässer mit Kraftstoff. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 in Verbindung zu setzen.

