POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken und gefährlich überholt-Polizei sucht Geschädigten

Am Dienstag entkam ein Unbekannter bei Ulm nur knapp einem Zusammenstoß.

Gegen 5.15 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW von Erstetten kommend in Richtung Eggingen. In der Baustelle überholte der Mann einen Lastwagen, obwohl die Örtlichkeit unübersichtlich ist. Weil Gegenverkehr kam und ein Zusammenstoß wohl unmittelbar bevorstand, zog der 62-Jährige wieder nach rechts und streifte dabei den Lastwagen. Auch der entgegenkommende Unbekannte musste ausweichen. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Beamten Alkohol beim Verursacher. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Die Polizei nahm seinen Führerschein in Beschlag. Die Beamten schätzen den Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 23.000 Euro. Nun suchen die Ermittler das entgegenkommende Fahrzeug, dass nach rechts ausweichen musste. Der Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/1880 zu melden.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

