Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mann nach Auseinandersetzung im Krankenhaus

In ein Krankenhaus musste ein 33-Jähriger nach einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag, kurz vor 2 Uhr, in Öhringen gebracht werden. Der Mann, der in Begleitung einer Zeugin und eines Zeugen war, geriet mit drei Unbekannten, die ihn zuvor wohl provozierten, in Streit. Dabei kam es auch zu Faustschlägen und Tritten gegen den alkoholisierten Geschädigten. Als weitere Personen versuchten sich einzumischen und ankündigten, die Polizei zu rufen, rannten die drei Unbekannten im Alter zwischen circa 18 und 25 Jahren davon. Die Polizei versucht nun die Gründe der Auseinandersetzung herauszufinden und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die derzeit noch unbekannten Flüchtigen.

Künzelsau: 75-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 75-jähriger Renault-Fahrer bei einem eher ungewöhnlichen Unfall am Samstagnachmittag bei Morsbach. Der Mann war mit dem Kleinwagen auf einem Feldweg unterwegs und setzte auf. Beim Versuch auszusteigen, um nachzusehen was geschehen war, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und schleuderte den 75-Jährigen zu Boden. Anschließend rollte das Auto weiter und prallte nach rund 50 Metern gegen einen Baum. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nicht nur der Baum wurde dabei beschädigt, an dem Renault entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

