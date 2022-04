Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220403 - 0382 Frankfurt-Innenstadt: Renitenter Mann festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 53-Jähriger hat am Freitagabend (01. April 2022) in der B-Ebene der Konstablerwache zwei bislang unbekannte Geschädigte beleidigt und Polizeibeamte körperlich angegriffen. Eine Streife nahm den renitenten Mann fest.

Ein 53-jähriger Mann fiel gegen 19:30 Uhr mit seinem Verhalten auf, als er im Bereich der B-Ebene der Konstablerwache zwei Personen rassistisch beleidigte und eine von ihnen schubste. Als eine alarmierte Polizeistreife eintraf, konnten die Geschädigten allerdings nicht mehr angetroffen werden. Jedoch stellten die Beamten den auffälligen Mann an einem Bekleidungsgeschäft in Höhe der Zeil 48 fest. Als dieser die Streife erblickte, welche gerade das Polizeifahrzeug verließ, ging dieser sofort in bedrohlicher Haltung auf die Beamten zu. Ein Beamter stieß den Mann daraufhin von sich weg. Dies veranlasste den 53-Jährigen dazu, den Polizeibeamten am Kragen der Schutzweste zu packen und mit der Faust in Richtung dessen Gesichtes zu schlagen. Der Beamte konnte den Schlägen ausweichen, was den 53-Jährigen jedoch nicht bremste. Erst als die Beamten körperlich auf den Mann einwirkten, um die fortwährende Angriffe zu unterbinden, konnten sie ihn zu Boden bringen und festnehmen.

Sowohl die beiden Beamten als auch der Festgenommene erlitten während der Widerstandshandlung Verletzungen. Bei dem Beschuldigten wurde nach medizinischer Behandlung eine Blutentnahme durchgeführt und dieser für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Frankfurter Polizeipräsidium verbracht. Die Polizeibeamten wurden ebenfalls medizinisch versorgt und konnten ihren Dienst wiederaufnehmen.

Die zwei bislang unbekannten Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell