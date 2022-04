Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220403 - 0381 Frankfurt-Schwanheim/Griesheim: Polizei ahndet Gurt- und Handyverstöße

(dr) Beamte der Frankfurter Polizei haben mit der Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei am vergangenen Freitag (01. April 2022) Kontrollen in Schwanheim und Griesheim durchgeführt und dabei mehrere Verkehrssünder ertappt, die bei ihrer Fahrt ein Mobiltelefon nutzten oder keinen Gurt angelegt hatten.

So stellten die Polizeibeamten am Schwanheimer Ufer in Höhe der B40 und in der Gutleutstraße in Höhe der A5 am Vor- und Nachmittag bei über 70 kontrollierten Fahrzeugen 29 Personen fest, die gegen die Gurtpflicht verstießen. Mindestens 30 Euro werden bei einem Verstoß fällig. Für insgesamt 20 Autofahrer kommt es noch empfindlicher. Sie nutzten bei der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon und dürfen nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister der Stadt Flensburg rechnen.

Bei einem Autofahrer bemerkten die Beamten zudem, dass dessen Fahrzeug über keine gültige Pflichtversicherung verfügt, sodass aufgrund des festgestellten Verstoßes ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen, wird die Frankfurter Polizei auch in Zukunft ihre Kontrollmaßnahmen konsequent fortführen.

