Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit Axt bedroht

Nach Streitigkeiten bedrohte ein 17-Jähriger eine junge Frau in Heilbronn. Der Jugendliche folgte seiner Freundin am Mittwoch gegen 14 Uhr über einen Hinterhof in der Straße "Am Wollhaus". Hierbei führte er eine Axt mit sich und ging sie an. Passanten versuchten der jungen Frau zu Hilfe zu kommen, woraufhin der 17-Jährige auch auf diese losgehen wollte. Dies konnte durch eine weitere Person unterbunden werden. Daraufhin lief der Jugendliche weg. Weder die Freundin, noch die Passanten wurden verletzt.

Zaberfeld: Anhänger auf Pkw gekippt

Aus unbekannter Ursache kippte am Mittwochmorgen in Zaberfeld-Michelbach der Anhänger eines Gespanns um. Der Fahrer war gegen 6.30 Uhr auf der Brückenstraße in Richtung Zaberfeld unterwegs. Nach einer Kurve geriet der Anhänger mit einer Kante auf die Fahrbahn und beschädigte diese. In der Folge kippte der gesamte Hänger nach rechts um und fiel auf einen geparkten Fiat. Der Anhänger war mit Euro-Paletten beladen und verursachte einen Schaden von insgesamt rund 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Siegelsbach: Hoher Schaden nach Überholversuch

Rund 21.000 Euro Schaden entstand am Mittwochnachmittag bei Siegelsbach, als der Fahrer eines Audis versuchte einen Lkw zu überholen. Der 20-Jährige Fahrer des RS3 befuhr gegen 16 Uhr die Landesstraße 530 und wollte trotz schlechter Sicht in einer langgezogenen Rechtskurve einen Lkw überholen. Nach dem Ausscheren und dem starken Beschleunigen des Pkws, bemerkte er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Daraufhin zog der Audi-Lenker abrupt nach rechts und fuhr in das linke Heck des Lkws. Die entgegenkommende Vito-Fahrer konnte nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Durch den Zusammenstoß mit dem Laster war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gundelsheim: Zwei Leichtverletzte

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kollidierte ein Golf-Lenker am Mittwochnachmittag mit einem Smart in Gundelsheim. Die beiden Pkws befuhren die B27 hintereinander von Offenau kommend. Kurz vor dem Kreisverkehr Gundelsheim musste der Smart wegen eines Rückstaus abbremsen. Daraufhin fuhr der VW-Lenker auf diesen auf. Hierbei wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7.000 Euro.

Wüstenrot: Motorradfahrer nach Sturz verletzt

Ein 16-Jähriger wurde am Mittwoch bei Wüstenrot bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Jugendliche befuhr gegen 11.30 Uhr die Landesstraße 1090 in Richtung Neulautern. In einer Kurve kam er aus unbekannter Ursache von der Straße ab, überfuhr einen Straßengraben und eine Wiese. Dort kam er zu Sturz und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Kraftrad entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Heilbronn-Sontheim: Weitere Betrugsversuche

Im Stadt- und Landkreis Heilbronn, vor allem im Bereich Sontheim, kommt es aktuell wieder vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon. Wir berichtete bereits gestern über die Masche: Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5266799

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell