Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Angebliche Tochter versucht per Messengerdienst zu betrügen

Mit Betrügereien und Betrugsversuchen über den Messengerdienst Whats App muss sich aktuell das Polizeipräsidium Heilbronn beschäftigen. Die Masche ist immer ähnlich. Unbekannte geben sich als Angehörige aus und teilen ihren Opfern per Textnachricht mit, dass sie eine neue Rufnummer haben und dringend Geld benötigen, beispielsweise zur Finanzierung eines neuen Telefons oder aufgrund einer Notlage. In vielen Fällen bemerken die Angeschriebenen den Betrugsversuch. Immer wieder gelangen die Unbekannten aber auch an das Geld ihrer Opfer, wenn diese ohne mit der Verfasserin oder dem Verfasser gesprochen zu haben, Geld überweisen. Dieses dann, nach Bemerken der Straftat, zurückzuholen ist oft schwierig. Bekannt sind aktuell Fälle aus dem Hohenlohekreis, bei denen es nach einer Textnachricht der angeblichen Tochter auch zu Überweisungen an Fremde gekommen ist. Die Polizei ermittelt und warnt vor derartigen Straftaten. Verhindern lassen sich die Taten leicht. Durch einen Anruf bei den angeblichen Verfassern der Nachricht lässt sich schnell herausfinden, ob ein finanzielle Notlage vorherrscht. Wichtige Präventionstipps finden sich auch auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell