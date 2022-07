Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: Sachschaden nach Einbruchsversuch

Rund tausend Euro Sachschaden verursachten Unbekannte bei einem Einbruchsversuch in das Michaelisheim in der Entengasse in Billigheim. An dem Gebäude wurde zwischen Donnerstag, 23. Juni und dem 7. Juli, ein Fenster eingeschlagen. Dadurch gelangten die Personen in den Heizraum und beschädigten dort Mess- und Zählergeräte. Bereits zum Jahreswechsel wurde das Gebäude von Unbekannten heimgesucht, die ebenfalls versucht hatten ins Innere einzudringen und verschiedene Beschädigungen zurückließen. Auch damals entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den Taten. Der Polizeiposten Schefflenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06293233 zu melden.

