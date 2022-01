Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0024 --Polizeieinsatz in der Innenstadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Marktplatz/ Domshof Zeit: 10.01.2022, 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Montagabend versammelten sich Gegner und Befürworter der aktuellen Corona-Maßnahmen in der Innenstadt. Deshalb kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. Einsatzkräfte verhinderten ein Aufeinandertreffen der Gruppen. Vereinzelt gab es jedoch Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern der jeweiligen Gruppierungen.

Gegen 17:30 Uhr versammelten sich etwa 200 Menschen auf dem Marktplatz, die die aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie befürworten. Parallel kam eine größere Gruppe von etwa 60 Personen der Querdenker-Szene zu einem so genannten Spaziergang auf dem Domshof zusammen. Mehrere Teilnehmer der ersten Kundgebung versuchten im weiteren Verlauf in Richtung Domshof zu gelangen. Einsatzkräfte verhinderten ein Aufeinandertreffen und begleiteten die Gruppe der Querdenker zu ihrem Schutz in Richtung Violenstraße. Dort sprachen sie diese mehrfach per Lautsprecherdurchsage an und forderten sie auf, einen Versammlungsleiter für eine mögliche Spontanversammlung zu benennen, denn es lag keine Anmeldung für eine Versammlung vor. Als dies nicht geschah, forderten die Einsatzkräfte die Anwesenden auf, den Bereich zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie letztlich nach.

Im weiteren Verlauf trafen immer wieder Kleingruppen der Querdenker und Gegner aufeinander, lieferten sich Wortgefechte und auch vereinzelt körperliche Auseinandersetzungen. Die Polizei konnte dies schnell unterbinden. Eine Person wurde nach einer Auseinandersetzung von Rettungskräften behandelt, weitere Verletzte gab es nicht. Einsatzkräfte nahmen mehrere Personalien auf, erteilten Platzverweise und fertigten diverse Anzeigen, unter anderem wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und die Coronaverordnung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

