Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220512 - 0513 Frankfurt-Seckbach: Brand in einer Dachgeschosswohnung

Frankfurt (ots)

(dr) Bei einem Brand in einem Seckbacher Mehrfamilienhaus hat sich am gestrigen Vormittag (11. Mai 2022) ein 29 Jahre alter Mann verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich ein 29-jähriger Mann gegen 10:30 Uhr in einer Dachgeschosswohnung im Hartmannweg, als es in dieser zu einem Brand kam. Bei Eintreffen von Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die im dritten Stock befindliche Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es aber in der Folge das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Der verletzte Bewohner, der bei dem Brand Rauchgase eingeatmet hatte, kam in ein Krankenhaus. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Derzeitige Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer mutmaßlich im Wohnzimmer ausbrach. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell