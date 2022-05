POL-F: 220512 - 0512 Frankfurt-Eckenheim: Arbeitsunfall beim Dacharbeiten

Frankfurt (ots) - (ne)Heute Nacht um kurz nach Mitternacht kam es in der Jakobsbrunnenstraße zum Brand eines großen Sperrmüllhaufens, der die angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft zog. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen zügig verlassen. In einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses war zuvor einiges an Sperrmüll abgelagert worden. Wegen anstehender ...

mehr