POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. Rottweil) Gemeindehalle besprüht - Polizei sucht Zeugen

Noch unbekannte Farbsprayer haben am katholischen Gemeindezentrum in der Tonaustraße die Fassade mit Farbe besprüht. Wie die Polizei bisher ermitteln konnte, müsste die Tat am vergangenen Samstag zwischen 18 und 19 Uhr stattgefunden haben. Sie hat fünf Spraydosen sichergestellt, die nun einer Untersuchung unterzogen werden. Die Polizei Sulz, die in dem Fall wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung weiterermittelt, bittet um Hinweise zu der Tat unter Telefon 07454 92746.

