Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Einbruch

Groß Schwülper (ots)

Unbekannte brachen am Mittwochabend in ein Wohnhaus in Schwülper ein. Die Bewohner verließen das Haus in der Straße "Höben" gegen 17:40 Uhr, als sie gegen 19:40 Uhr wiederkamen, mussten sie den Einbruch feststellen. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch die Haustür ins Objekt und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, wenden sich bitte unter 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell