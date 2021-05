Polizei Hamburg

POL-HH: 210521-2. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Autofahrer und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Hamburg-Barmbek-Süd

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 20.05.2021, 16:50 Uhr; Unfallort: Hamburg-Barmbek-Süd, Wagnerstraße/Hamburger Straße

Bei einem Unfall an der Hamburger Meile ist gestern Nachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Es kam bis in den frühen Abend zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Mann mit einem Seat Mii die Adolph-Schönfelder-Straße und wollte von dort nach links in die Hamburger Straße abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache missachtete er dabei die Vorfahrt zweier aus Richtung Wagnerstraße entgegenkommender Autos. Die beiden Fahrzeuge wollten die Hamburger Straße zur Weiterfahrt in die Adolph-Schönfelder-Straße passieren. Mit der linken Fahrzeugseite erfasste der Unfallfahrer beim Abbiegen zunächst den VW Polo eines 44-jährigen Mannes. Die Fahrerin (41) des dahinterfahrenden Renault Megane konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr in die rechte Seite des unfallverursachenden Autos. Der Polo wurde durch die Kollision herumgeschleudert und streifte anschließend noch einen Ampelmast.

Der Fahrer des VW Polo wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Dazu wurde das Dach des Autos abgeschnitten. Der Mann kam mit Verdacht auf Thoraxverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er auch stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Die anderen beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Die Lebensgefährtin des Verletzten erschien an der Unfallstelle und wurde, wie andere Zeugen auch, durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

An allen drei Autos und dem Ampelmast entstand Sachschaden.

Während der bis etwa 18:45 Uhr andauernden Unfallaufnahme war das Abbiegen von der Adolph-Schönfelder-Straße nach links in die Hamburger Straße nicht möglich. Der Fahrzeugverkehr aus der Wagnerstraße durfte nur nach rechts in die Hamburger Straße abbiegen, der Fahrzeugverkehr der Oberaltenallee nur in die Wagnerstraße und die Adolph-Schönfelder-Straße. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in alle Richtungen.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden jetzt durch Ermittler der Verkehrsstaffel Ost (VD 32) geführt.

