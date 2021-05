Polizei Hamburg

POL-HH: 210521-1. Verkehrshinweis für dieses Wochenende

Zeit: 22.05.2021, ca. 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Am Samstagnachmittag kann es aufgrund dreier angemeldeter Autokorsos in den Bezirken Barmbek, Altona und St. Georg in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Anwohnern und Besuchern wird dringend empfohlen auf öffentliche, schienengebundenen Verkehrsmittel zurückzugreifen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird dazu geraten, die betroffenen Bereiche nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

