Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Restaurant

Meppen (ots)

Am Freitag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Restaurant in der Straße Markt einzubrechen. Sie versuchten über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten einzudringen. Sie verließen den Tatort ohne Diebesgut. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

