Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mehrere PKW Aufbrüche

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr kam es gleich zu mehreren PKW Aufbrüchen jeweils in der Brockmannstraße, Agnes-Carvalho-Straße, Neue Straße und im Marta-Smoes-Weg. Die unbekannten Täter schlugen an allen Tatorten eine Autoscheibe gewaltsam ein und entwendeten aus den Autos unter anderen Geldbörsen, Bargeld und Schlüssel. In allen Fällen kamen die Täter unerkannt davon. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 2400 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

