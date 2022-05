Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zwei Radfahrer von PKW erfasst - 61-Jährige wird tödlich verletzt

Lathen (ots)

Am Samstagmittag kam es auf der Sögeler Straße (L 53) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Eine 52-jährige Frau aus Haren befuhr gegen 12.35 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz die L 53 in Richtung Sögel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gruppe aus drei Radfahrern, die den Radweg in Richtung Lathen befuhren. Ein 53-jähriger Radfahrer, sowie eine 61-jährige Radfahrerin wurden von dem Mercedes erfasst. Der 53-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 61-jährige Frau aus Fritzlar erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer, 69-jähriger Radfahrer konnte dem entgegenkommenden PKW rechtzeitig ausweichen und blieb unverletzt. Auch die Fahrerin des Mercedes, sowie ihr Beifahrer blieben unverletzt. Neben der Polizei waren drei Rettungswagenbesatzungen sowie ein Notarzt vor Ort im Einsatz. Die L53 war für die Zeit der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

