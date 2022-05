POL-EL: Sögel - Vandalismus in Kirche

Papenburg (ots) - Bereits am 21.Mai in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Johann-Bunte-Straße zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen violetten VW Bus und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu ...

