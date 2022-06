Polizeipräsidium Ravensburg

Meckenbeuren - Kradfahrer (24) nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B30, unmittelbar nach der Lochbrücke, ist am Freitag, 10.06.2022, ein Kradfahrer schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 17:49 Uhr, mit seinem Motorrad die vorfahrtsberechtigte Seestraße (B30) Richtung Friedrichshafen. Ein 51-jähriger Daimler-Fahrer befuhr die untergeordnete Käthe-Paulus-Straße. Er hielt an der Einmündung zur Seestraße an, um nach links in diese abzubiegen. Der Kradfahrer überholt kurz vor der Unfallstelle rücksichtslos mehrere Autos. Ohne das Überholmanöver des Kradfahrers zu bemerken fuhr der Daimler-Fahrer auf die Seestraße nach links ein. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen dem Daimler und dem Krad. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt, der Daimler-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden in ein Klinikum eingeliefert. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 1000, -- Euro, am Daimler ca. 4000, -- Euro. Die B30 war etwa 2 Stunden voll gesperrt.

Überlingen - Polizisten beleidigt

Am Freitag (10.06.2022) gegen 20:00 Uhr stritten ein 20-Jähriger und eine 18-Jährige so lautstark in der Lippertsreuter Straße, dass die Polizei gerufen wurde. Der 20-Jährige beleidigte die beiden eingesetzten Beamte, baute sich vor ihnen auf und war aggressiv. Eine Unterstützung durch eine weitere Streife war erforderlich. Auch diese Beamten beleidigte er. Gemeinsam wurde der 20-Jährige zu Boden gebracht und geschlossen. Nach einem kurzfristigen Gewahrsam auf dem Polizeirevier Überlingen hatte er sich wieder beruhigt. Er wurde anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben. Der 20-Jährige hatte annähernd 2 Promille und führte eine geringe Menge Marihuana mit sich. Der mehrfach polizeibekannte 20-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Friedrichshafen - Kind kollidiert mit PKW

Leicht verletzt hat sich ein 6-jähriges Kind bei der Kollision mit einem PKW am Freitag, 10.06.2022, 18:00 Uhr, in der Breslauer Straße. Das Kind kam mit seinem Kinderfahrrad aus dem Kiesweg und fuhr in die Breslauer Straße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Dem 54-jährigen Autofahrer, welcher die Breslauer Straße in Richtung Reichenberger Straße befuhr, war durch hohe Hecken die Sicht versperrt. Er erkannte die Situation zu spät. Es kam zu Kollision mit dem Kind. Das Kind wurde leicht verletzt von einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Der Gesamtschaden an dem Fahrrad und dem Auto wurden auf etwa 400, -- Euro geschätzt.

