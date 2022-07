Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Der 66-jährige Fahrer eines Kraftrades stürzte am Sonntag bei Külsheim alleinbeiteiligt, wobei er und seine Sozia leicht verletzt wurden. Der Mann befuhr gegen 12 Uhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße 2881 von Gamburg in Richtung Eiersheim. Er bemerkte wohl in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Einmündung zur K 2880, nach dem Kurvenverlauf, zu spät. Er bremste so stark ab, dass er die Kontrolle verlor und zu Fall kam. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Wertheim: Radfahrer nach Sturz leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer, nachdem dieser am Freitag alleinbeteiligt gestürzt war. Der Mann war mit seinem Pedelec in Wertheim in der Straße "An den Christwiesen" unterwegs und stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Hierbei schlug er mit dem Kopf auf der Straße auf, weshalb er wohl kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrradhelm verhinderte vermutlich schlimmere Verletzungen. Bad Mergentheim: 10.000 Euro Schaden nach Brand in Pflegeheim

10.000 Euro Schaden war die Folge eines Feuers in einem Pflegeheim in der Würzburger Straße in Bad Mergentheim. Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr aus, nachdem vermutlich durch einen technischen Defekt ein Brand in dem Heim ausgebrochen war. Ein Rauchmelder warnte die Anwohner zeitnah vor dem Feuer in einem Abstellraum, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 34 Personen anrückte, konnte den Brand schnell löschen.

Bad Mergentheim: Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte und 12.500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls in Bad Mergentheim am Samstag gegen 12:45 Uhr. Der 32-jährige Fahrer des VW Golf übersah offensichtlich den entgegenkommenden VW T-Roc, als dieser auf einen Parkplatz abbiegen wollte, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei konnte die eingesetzte Streife Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen feststellen. Ein von dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte rund 0,4 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Wittighausen: Schwerverletzter Motorradfahrer

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades am Freitagabend in Wittighausen von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Sein ebenfalls 16-jähriger Sozius wurde leicht verletzt. Unmittelbar nach dem Verlauf einer Rechtskurve kam der Fahrer des Leichtkraftrades alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den dortigen Straßengraben, weshalb der junge Mann und sein Sozius stürzten. Die Landesstraße 511 war für die Dauer der Unfallaufnahme beidseitig geperrt. Der schwerverletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

1.000 Euro Sachschaden verursachte eine bislang unbekannte Person am Dienstag, den 28 Juni. an der Ausfahrt des Schloßplatzes in Tauberbischofsheim in Richtung Schloßweg. Die Person beschädigte zwei Dachrinnen der dortigen "Torhäuser" zur Tiefgrage am Schloß und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahr um ein auffällig hohes und breites Fahrzeug handeln dürfte. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 81 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell