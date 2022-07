Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF

Salzgitter (ots)

Verletzter Polizeibeamter nach Widerstandshandlung in Thiede

Am Nachmittag des 02.07.22 riefen Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in Thiede die Polizei, da drei Kunden das Geschäft nicht verlassen wollten. Vor Ort konnten zwei alkoholisierte Personen angetroffen werden, die sich weigerten das Geschäft zu verlassen. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurden beide Person in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die Personen wehrten sich gegen die Ingewahrsamnahme und verletzten dabei einen Polizeibeamten leicht. Gegen beide Personen wurde eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geschrieben, eine Blutprobenentnahme angeordnet und sie verbrachten die nächsten Stunden im Gewahrsam der Polizei in Salzgitter.

