POL-NE: Diebe stehlen blaues Audi A4 Cabrio - Wer kann Hinweise geben? (Fotos anbei)

Grevenbroich (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.12.), zwischen 21 und 5:30 Uhr, ein blaues Audi A4 Cabrio an der Luise-Schröder-Straße. Der Wagen war in einer verschlossenen Einzelgarage abgestellt und hatte zur Tatzeit das Saisonkennzeichen NE - X 910 (05 - 10). Auffällig an dem Wagen sind die Schrammen auf der rechten unteren Fahrzeugseite.

Wie es den Tätern möglich war, das Garagentor spurlos zu öffnen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

