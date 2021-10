Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Polizei kontrolliert Fanbus

Donaueschingen (ots)

Einen Fanbus des SSV Reutlingen hat die Polizei am Samstagabend auf der B27 auf Höhe des Flughafens einer Kontrolle unterzogen. Den Grund für die Kontrolle, bei der auch mehrere Streifen umliegender Polizeireviere einbezogen waren, lieferten die Kollegen des Polizeipräsidiums Freiburg. Kurz vor 18 Uhr wurde durch einen Insassen des Busses eine Tankstelle bei Friedenweiler in der Nähe von Titisee-Neustadt mit Farbschmierereien verunziert. Ein Zeuge erkannten den Mann, wie er in den Bus stieg und verständigte die Polizei. Die Kontrolle verlief trotz der größtenteils alkoholisierten Fans, die den Sieg ihres Fußballclubs feierten, ohne Zwischenfälle. Alle 38 Insassen zeigten bereitwillig ihre Ausweise vor. Darunter auch der Verdächtige, der für die Sachbeschädigung in Frage kommt. Der Bus konnte nach dem unfreiwilligen Zwischenstopp im Schwarzwald-Baar-Kreis seine Fahrt wieder fortsetzen. Den Verdächtigen erwartet nun nach der Siegesfeier allerdings eine Anzeige.

