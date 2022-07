POL-SZ: Renitenter Ladendieb verletzt Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäfts

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in ein Autohaus Donnerstag, 30.06.2022, gegen 03:30 Uhr Am frühen Donnerstagmorgen schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Autohauses in der Straße Am Rehmanger in Wolfenbüttel ein und gelangten so offenbar in die Räumlichkeiten des Autohauses. Zum möglichen Diebesgut und zum entstandenen Schaden ...

