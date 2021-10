Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Drei versuchte Einbrüche in Malchin

Malchin (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es im Stadtgebiet von Malchin zu drei versuchten Einbrüchen. In einem Fall sahen Zeugen zwei Tatverdächtige vom Tatort flüchten.

Der erste Einbruch wurde dem Polizeirevier Malchin am 16.10.2021 gegen 00:50 Uhr gemeldet. Zeugen meldeten ein betroffenes Lebensmittelgeschäft in der Steinstraße und hätten nach lauten Geräuschen zwei Personen flüchten gesehen. Die eingesetzten Beamten stellten am Tatort fest, dass bislang unbekannte Täter gewaltsam versuchten, in das Geschäft zu gelangen. Es blieb beim Versuch, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR entstand.

Die Tatverdächtigen seien beide dem Phänotypus nach männlich und zwischen 1,70m und 1,80m groß gewesen. Sie trugen dunkle Kleidung, wobei einer der Tatverdächtigen ein orange-rotes Kleidungstück, einer Weste oder Jacke ähnlich, getragen habe. Sie flüchteten über einen Hinterhof des Geschäftes in Richtung Steinstraße und Schweriner Straße. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg.

Knapp eine Stunde später, gegen 02:10 Uhr des 16.10.2021 kam es auf einem Firmengelände in der Poststraße in Malchin zu einer Alarmauslösung. Nach Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass auch in diesem Fall bislang unbekannte Täter versuchten, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Es blieb ebenfalls beim Sachschaden, der hier mit 700 EUR beziffert wird.

Der dritte versuchte Einbruchsdiebstahl wurde der Polizei Malchin am Vormittag des 16.10.2021 gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sich unbekannte Täter in der Zeit vom 15.10.2021, 12:30 Uhr bis zum 16.10.2021, 10:30 Uhr, gewaltsam Zugang zum Bahnhofsgebäude in der Poststraße zu verschaffen. Ein Eindringen in das Innere des Gebäudes misslang auch in diesem Fall. Der Schaden wird auf 200 EUR geschätzt. Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg kamen zur Spurensuche und -sicherung an den Tatorten zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt. Personen, die in der Tatnacht auffällige Beobachtungen in Zusammenhang mit den Einbrüchen wahrgenommen haben oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

