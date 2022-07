POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 02.07.2022 für den Bereich Peine

Wolfenbüttel (ots) - Cremlingen: Versuchter Einbruch in Gewerbebetrieb Donnerstag/Freitag, 30.06./01.07.2022, 17:20 Uhr - 06:45 Uhr In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betraten bisher unbekannte Täter das Gelände eines Gewerbebetriebes in Cremlingen, Im Moorbusche. Dort entfernten sie an einem Container ein ...

mehr