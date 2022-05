Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 07.05.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Ostgroßefehn - Bargelddiebstahl

Am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt, welcher sich in der Kanalstraße Süd in Ostgroßefehn befindet, zum Diebstahl einer Geldbörse. Die Geschädigte, eine 80-jährige Frau aus Großefehn, hatte ihre schwarze Geldbörse im Einkaufsmarkt in der Obst- und Gemüseabteilung abgelegt und dort vergessen. Als sie dies kurze Zeit später bemerkte, stellte sie fest, dass eine unbekannte Person ihre Geldbörse an sich genommen haben muss, da diese wiederum kurze Zeit später in einem zum Einkaufsmarkt gehörenden Mülleimer aufgefunden und sämtliches Bargeld entnommen wurde. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis und vermutlich unter BTM-Einfluss

Am frühen Freitagabend bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung ein Kleinkraftrad, welches die Straße Dobbenende in Großefehn mit einer Geschwindigkeit von ca. 70 Km/h befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des aus Uplengen stammenden 29-jährigen Kleinkraftradführers wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Moordorf - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmittag, kurz vor 14:00 Uhr, kam es in der Marktstraße in Moordorf, bei der dortigen Drogerie, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Pkw soll beim Ausparken vorwärts gegen einen links neben der Drogerie stehenden kleinen Stahlcontainer und zwei Fahrräder gefahren sein, welche dadurch beschädigt wurden. Die Fahrzeugführerin des schwarzen Pkw hatte noch kurz mit einem Zeugen gesprochen und sich dann trotzdem unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer: 04941 6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich-Oldendorf - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrzeugführer

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein Kleintransporter in Aurich-Oldendorf den Postweg aus Großefehn kommend in Richtung Holtrop. Ein rechts direkt am Straßenrand stehendes Reh hatte den aus Aurich stammenden 21-jährigen Fahrzeugführer derart erschreckt, dass er nach links auswich und ungebremst gegen einen Straßenbaum fuhr. Der Fahrzeugführer wurde dadurch zumindest leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen einem hiesigen Krankenhaus zugeführt werden. Am Transporter entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Keine relevanten Vorkommnisse

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Freitagmittag gegen 12:20 Uhr kam es in der Alleestraße in Norden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Ein 78-jähriger Mann aus Südbrookmerland befuhr mit einem PKW die Alleestraße. Beim Abbiegen stieß er mit einem 74-jährigen Radfahrer aus Norden zusammen. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht am Kopf verletzt und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Norden - berauscht gefahren

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Straße Im Horst in Norden eine 44-jährige PKW-Führerin. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Norderin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Norden - ohne Versicherung gefahren

Am frühen Freitagabend gegen 20:20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Westerstraße in Norden den Führer eines Kleinkraftrades. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Der 40-jährige Fahrzeugführer aus Norden wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Hinte - betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagmorgen um 05:35 Uhr kam es auf der Landesstraße in Hinte zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Jever bog mit seinem Pkw vom Neuen Weg auf die Landesstraße ein und übersah hierbei einen 58-jährigen Mann aus Norden, der wiederum von der Landesstraße nach links in den Neuen Weg einbiegen wollte. Noch auf der Landesstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Fahrzeugführer aus Norden und sein Beifahrer leicht verletzt wurden. Der junge Mann aus Jever entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Durch die Polizei konnte der Mann jedoch zeitnah ermittelt und angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Keine relevanten Vorkommnisse

Verkehrsgeschehen

Stedesdorf - PKW überschlägt sich und der Fahrzeugführer wird leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Esens mit seinem Pkw in Stedesdorf die L10 in Fahrtrichtung Esens. In einer Linkskurve geriet er nach rechts auf den Grünstreifen, wodurch sein Fahrzeug ins Schleudern und von der Fahrbahn abkommt, dann mit der Front gegen die Berme des dortigen Straßengrabens prallt und sich dadurch über die Fahrzeugfront überschlägt. Der Fahrzeugführer kommt den Umständen entsprechend glimpflich davon. Er muss zwar mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden, verletzte sich aber nur leicht und hatte sein Fahrzeug sogar selbstständig verlassen können. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 10000 Euro geschätzt.

