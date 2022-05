Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Kind angefahren

Aurich - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Kind angefahren

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch in Moordorf ereignet hat. Im Ritzweg fuhr gegen 7.30 Uhr ein Kind mit dem Fahrrad auf dem linken Geh- und Radweg in Richtung Ringstraße und wollte in Höhe der Einmündung die Straße überqueren. Hierbei wurde der Junge auf dem Fahrrad von einer bislang unbekannten Autofahrerin erfasst, die mit einem weißen Pkw aus der Ringstraße kam und nach links abbiegen wollte. Der Junge stürzte und wurde verletzt. Die Frau soll noch angehalten und mit dem Jungen gesprochen haben. Sie fuhr jedoch davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Mittwoch, 27.04.2022, auf der Pferdemarktkreuzung in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7.40 Uhr überquerte eine 64 Jahre alte Frau mit dem Pedelec den Radüberweg der Von-Jhering-Straße in Richtung Norderstraße. In Höhe der dortigen Verkehrsinsel wurde sie von einer anderen Radfahrerin rechts überholt und seitlich touchiert. Die 64-Jährige stürzte auf die Verkehrsinsel und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt weiter fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Sie wird beschrieben als etwa 70 Jahre alt mit gräulichen Haaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Im Fasanenweg in Aurich kam es bereits in der vergangenen Woche zu einer Unfallflucht. In der Zeit von Mittwoch, 27.04.2022, bis Sonntag, 01.05.2022, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Audi A4 auf einem Parkstreifen. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell