Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Warnung vor angeblichen Europol-Anrufen

Aurich/Wittmund (ots)

Die Polizei Aurich/Wittmund warnt aus aktuellen Anlass vor verdächtigen Anrufen von angeblichen Europol- oder Interpol-Mitarbeitern. Es handelt sich hierbei um eine Betrugsmasche. Am Dienstag kam es im Landkreis Aurich in dem Zusammenhang bereits zu einem vollendeten Betrug zum Nachteil eines 34-jährigen Mannes. Der 34-Jährige wurde von einer angeblichen Europol-Mitarbeiterin angerufen und in englischer Sprache davon überzeugt, dass seine Identifikationsnummer und sein Bankkonto missbräuchlich verwendet worden seien. Für die internationalen Ermittlungen seien nun Gebühren fällig, die er mittels Guthabenkarten begleichen solle. Er erwarb für eine vierstellige Summe Google-Play-Geschenkkarten und gab die Codes am Telefon durch. Der Kontakt brach daraufhin ab und das Geld war verloren. Der Mann stellte fest, dass er Opfer von Betrügern geworden war, und erstatte Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät:

- Beenden Sie solche Telefonate immer sofort und geben Sie keinerlei persönliche Daten von sich am Telefon preis. - Drücken Sie keine Nummern auf ihrem Telefon, wenn Sie hierzu aufgefordert werden und folgen Sie auch keinen weiteren Aufforderungen. - Die Anrufer sind keine offiziellen Vertreter irgendeiner Behörde! Ein Rückruf bei unbekannten Rufnummern sollte ebenfalls nicht erfolgen. - Sollten Sie auf die Masche hereingefallen sein, so erstatten Sie bei Ihrer örtlichen Polizei Anzeige.

