Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Unfallverursacherin ermittelt

Am Mittwoch war es in Moordorf auf der Ringstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Kind auf einem Fahrrad wurde dabei leicht verletzt - wir berichteten. Sowohl Zeugen als auch die Verursacherin haben sich bei der Polizei gemeldet. Die Unfallflucht konnte aufgeklärt werden.

Upgant-Schott - Unfallzeuge gesucht

Vor einem Supermarkt in Upgant-Schott kam es am Donnerstag zu einem Parkplatzunfall. Auf dem Parkplatz in der Widzel-Tom-Brook-Straße touchierte gegen 15.15 Uhr ein Autofahrer, vermutlich mit einer Mercedes M-Klasse, beim Rangieren einen schwarzen Fiat Punto und flüchtete von der Örtlichkeit. Ein Mann, etwa Mitte 30 mit kurzen blonden Haaren, soll den Unfall beobachtet haben. Er hatte ein Kleinkind dabei. Die Polizei bittet den Zeugen, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Sonstiges Geschehen

Osteel - Eigentümer gesucht

Am Donnerstag ist an der Fabriciusstraße in Osteel eine verendete Hauskatze aufgefunden worden. Vermutlich wurde die verendete Katze auf einer dortigen Zuwegung zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, abgelegt. Das Tier konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Katze ist grau-schwarz gestromt, mit einer spiral- bis kreisförmigen schwarzen Fellmusterung auf der linken Bauchseite. Am Fundort wurde außerdem ein verschmutztes Badetuch gefunden, welches sich bisher nicht zuordnen lässt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Marienhafe entgegen unter Telefon 04934 910590.

