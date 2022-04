Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in der Homberger Straße

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Homberger Straße kollidierten am heutigen Freitag gegen 18:00 Uhr ein mehrfarbiger VW Bus der vom Gelände des Marktes herunterfuhr mit dem blauen Skoda Fabia eines 21 jährigen Hersfelders, der in Richtung Neuenstein fuhr. Der 21-jährige Fahrer Kleinbusses aus Bebra hielt jedoch nicht an der Unfallstelle an, sondern fuhr unvermittelt weiter zu seiner Arbeitsstelle in einem Ortsteil von Neuenstein. Bis hierhin wurde er von seinem Unfallgegner verfolgt und eine Streife der Polizeistation konnte dort beide Beteiligten antreffen. Die Polizei Bad Hersfeld ermittelt nun gegen den Bebraner wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Hersfeld unter der 06621 / 9320 zu melden.

