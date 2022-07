Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) 78-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und dabei schwer verletzt

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 78-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst worden ist und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hat, ist es am späten Dienstagabend auf der Dillstraße in Stockach gekommen. Der 78-Jährige war gegen 22.30 Uhr zusammen mit einem 82-jährigen Bekannten zu Fuß auf dem linken Gehweg der talwärts führenden Straße "Stadtwall" in Richtung Einmündung Dillstraße unterwegs. An der Einmündung betraten beide Männer die Dillstraße in Richtung einer vorhandenen Verkehrsinsel auf der Mitte der Straße, um die Dillstraße zu überqueren. Laut Aussage eines auf der Vorfahrtsstraße vom unteren Teil des Stadtwalls in Richtung Dillstraße fahrenden Pedelec-Fahrers, offensichtlich ohne auf den Verkehr auf der Dillstraße zu achten. Just in diesem Moment näherte sich eine 21-Jährige mit einem Hyundai i20 vom Kreisverkehr Winterspürer Straße kommend auf der Dillstraße der Einmündung, um der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in Richtung des unteren und zur Goethestraße führenden Teils des Stadtwalls zu folgen. Die Frau konnte den querenden Fußgängern nicht mehr vollständig ausweichen. Während sich der ältere Mann durch einen Sprung in Richtung Verkehrsinsel in Sicherheit brachte, wurde der 78-Jährige von der Fahrzeugfront des Hyundais erfasst und durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert. Bei dem Unfall erlitt der 78-Jährige schwere Verletzungen und musste nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden.

