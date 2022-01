Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Samstag brachen ein oder mehrere Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Giselherstraße ein und verschafften sich durch gewaltsames aufhebeln einer Türe Zutritt in eine Wohnung. Dabei durchsuchten die oder der Täter alle Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten schließlich eine versteckte Geldkassette mit Bargeld. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum von 15:45 Uhr und 21:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

