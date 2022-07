Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall mit tödlich verletztem Fahrer - Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Rottweil (ots)

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am späten Dienstagabend zwischen Rottweil und Neufra so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Wie die Verkehrspolizei bei den Unfallermittlungen feststellte, war der 49-jährige Fahrer gegen 22.30 Uhr mit seinem VW von Neufra über die Neufraer Straße in Richtung Rottweil gefahren. Aus noch unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er zunächst durch ein Gebüsch fuhr und anschließend frontal gegen einen Baum prallte. Hierbei zog sich der Fahrer sehr schwere Verletzungen zu, an denen er verstarb. Sein 22-jähriger Beifahrer wurde sehr schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klink. Nach Auskunft der Ärzte besteht Lebensgefahr. Beide Insassen waren angeschnallt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Die Unfallermittlungen dauerten bis spät in die Nacht und werden am Tage noch fortgeführt. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 20.000 Euro.

