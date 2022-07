Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Paketzusteller streift Laternenmast

Brigachtal-Kirchdorf, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein mit rund zwei Promille betrunkener Fahrer eines Paketfahrzeuges der Marke Iveco ist am Dienstagnachmittag in Kirchdorf unterwegs gewesen und hat dabei einen Laternenmast und ein Gebüsch gestreift. Ein Anwohner sah den Paketfahrer, als dieser kurz vor 16 Uhr in der Bergstraße mit offener Fahrertür losfuhr und dabei einen Laternenmast streifte. Davon ausgehend, dass der Paketfahrer möglicherweise gesundheitliche Probleme hat, verständigte der Anwohner vorsorglich die Polizei. Bei der Überprüfung konnte die eintreffende Polizeistreife den 61-jährigen Fahrer des Zustellfahrzeugs in der Buchenstraße ausfindig machen. Eine durchgeführte Kontrolle ergab, dass der Mann nicht unter gesundheitlichen Problemen leidet, sondern vielmehr dem Alkohol zugesprochen hatte. Eine entsprechende Überprüfung des 61-Jährigen ergab dann auch rund zwei Promille. Nach der Abgabe des Führerscheines muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung und für den dabei verursachten Unfall verantworten.

