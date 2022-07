Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A 81/B 31, Lkr. Tuttlingen) 5.000 Euro Schaden nach Unfall an der Autobahnanschlussstelle Geisingen

Geisingen, A 81/B 31, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Dienstagabend an der Abfahrt der Autobahnanschlussstelle Geisingen im Bereich der Einmündung zur Bundesstraße 31 ereignet hat, ist Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Gegen 17.30 Uhr wollte ein 43-Jähriger - von der A 81 aus Richtung Stuttgart kommend - mit einem Mercedes Vito nach links auf die B 31 in Richtung Donaueschingen abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Fiat 500, dessen 42-jährige Fahrerin auf der B 311 / B 31 in Richtung Donaueschingen unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

