Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lebensbäume ausgegraben und mitgenommen + Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs + Auto zerkratzt + Kennzeichen gestohlen

Dillenburg (ots)

Herborn: Lebensbäume ausgegraben und mitgenommen

Zwei Lebensbäume stahl ein Unbekannter am Mittwochmorgen (22.09.2021) von der Rückseite des Dill Center in der Hauptstraße. Um 05:00 Uhr fuhr der Dieb mit seinem Fahrrad auf das Gelände. Aus einer Sitzkombination mit integriertem Pflanzbeet grub der Mann die Pflanzen aus. Samt Fahrrad und den 90 cm großen Bäumen flüchtete er über den Eisernen Steg in Richtung Bahnhof. Der bisher Unbekannte, der von einer Videoüberwachungskamera bei seiner Tat aufgezeichnet wurde, ist 40-50 Jahre alt und hat kurze, dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans. Wem ist der dreiste Dieb zwischen 04:45 Uhr und 05:00 Uhr im Bereich des Dill-Center aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Gestern Mittag (22.09.2021) kontrollierten Wetzlarer Polizisten einen 15-Jährigen auf seinem Roller in der Blasbacher Straße. Der Jugendliche hatte offenbar ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen an seinem Zweirad angebracht. Zudem besitzt er keinen Führerschein für seinen Piaggio-Roller. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung zu.

Wetzlar- Niedergirmes: Auto zerkratzt

Zwischen 21:30 Uhr am Dienstagabend (21.09.2021) und 10:00 Uhr am Mittwoch (22.09.2021) machten sich Unbekannte an einem, in der Untergasse parkenden BMW, zu schaffen. Sie zerkratzten den schwarzen 5-er rundherum. Auch die Motorhaube, den Kofferraumdeckel und das Dach ließen die Vandalen nicht unbeschädigt. Der Schaden wird mit 2.500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Großrechtenbach: Kennzeichen gestohlen

Von einem grauen Mercedes stahlen Unbekannte das vordere Kennzeichen samt Kunststoffrahmen. Der Benz E 320 cdi stand zwischen Dienstag (22.09.2021), 21:00 Uhr und Mittwoch (22.09.2021), 19:00 Uhr im Dahlienweg. Der Schaden beläuft sich auf 60 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des gestohlenen Kennzeichens, LDK-JJ 133, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell